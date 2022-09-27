Карацев проиграл 87-й ракетке мира на старте теннисного турнира в Тель-Авиве
Российский теннисист Аслан Карацев в первом круге турнира в Тель-Авиве проиграл Томасу Мартину Этчеверри из Аргентины со счётом 2:6, 7:6 (7:0), 4:6. Призовой фонд соревнований Tel Aviv Watergen Open, проходящих в зале на хардовом покрытии, составляет 949 тысяч долларов.
Встреча Карацева и Этчеверри продолжалась 2 часа 43 минуты. За это время российский спортсмен исполнил десять эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из девяти, отдав аргентинцу пять своих подач.
Из россиян в турнирной сетке остался только Роман Сафиуллин. Во втором круге он сыграет с Этчеверри, занимающим 87-е место в рейтинге АТР.
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