Карацев проиграл 87-й ракетке мира на старте теннисного турнира в Тель-Авиве

Российский теннисист Аслан Карацев в первом круге турнира в Тель-Авиве проиграл Томасу Мартину Этчеверри из Аргентины со счётом 2:6, 7:6 (7:0), 4:6. Призовой фонд соревнований Tel Aviv Watergen Open, проходящих в зале на хардовом покрытии, составляет 949 тысяч долларов.

Встреча Карацева и Этчеверри продолжалась 2 часа 43 минуты. За это время российский спортсмен исполнил десять эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из девяти, отдав аргентинцу пять своих подач.