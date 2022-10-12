Глава МИД Эстонии призвал Европу не бояться предупреждений России о "красных линиях"
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призвал европейских союзников не бояться предупреждений России о "красных линиях" в связи с конфликтом на Украине.
"Политика умиротворения в целом, то, что мы, может быть, в некоторых случаях использовали, чтобы избежать эскалации, куда нас привела? К этой войне. И теперь, я думаю, нам не следует бояться. В интересах человечества и нашей собственной безопасности в Европе мы должны действовать", — заявил Рейнсалу телеканалу CNN.
Он также призвал союзников усилить поддержку Украины и поставить Киеву средства ПВО.
При этом только накануне посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Соединённым Штатам и их союзникам не следует пересекать "красные линии" России в ситуации вокруг украинского конфликта. Так он прокомментировал реакцию Запада на массированный удар России, который, в свою очередь, последовал за терактом на Крымском мосту.
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