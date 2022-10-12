В Польше допустили, что утечка нефти из "Дружбы" прекратится через несколько часов

Ещё несколько часов будет продолжаться утечка нефти из трубопровода "Дружба". Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главного коменданта Государственной пожарной стражи Польши Кароль Кежковский.

"Передача нефти на этой нитке прекращена, и давление в ней падает. Мы надеемся, что в следующие часы утечка станет меньше", — сказал он.

По словам Кежковского, сейчас на месте работают сотрудники аварийной службы компании Pern. Они откачивают нефтепродукт, который вылился из нитки трубопровода.