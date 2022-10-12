НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 октября, 07:53

В Польше допустили, что утечка нефти из "Дружбы" прекратится через несколько часов

Пожарная стража Польши: Утечка нефти из "Дружбы" будет продолжаться ещё несколько часов

Ещё несколько часов будет продолжаться утечка нефти из трубопровода "Дружба". Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главного коменданта Государственной пожарной стражи Польши Кароль Кежковский.

"Передача нефти на этой нитке прекращена, и давление в ней падает. Мы надеемся, что в следующие часы утечка станет меньше", — сказал он.

По словам Кежковского, сейчас на месте работают сотрудники аварийной службы компании Pern. Они откачивают нефтепродукт, который вылился из нитки трубопровода.

Сербия изучит два варианта подключения к нефтепроводу "Дружба" из-за санкций ЕС

Сербия изучит два варианта подключения к нефтепроводу "Дружба" из-за санкций ЕС

Ранее оператор польского участка нефтепровода "Дружба" заявил о разгерметизации. Это произошло поздним вечером 11 октября. Данный участок находится в 70 километрах от города Плоцка, по нему нефть поступает в Германию.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ZSOLT SZIGETVARY

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров