В Польше допустили, что утечка нефти из "Дружбы" прекратится через несколько часов
Пожарная стража Польши: Утечка нефти из "Дружбы" будет продолжаться ещё несколько часов
Ещё несколько часов будет продолжаться утечка нефти из трубопровода "Дружба". Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главного коменданта Государственной пожарной стражи Польши Кароль Кежковский.
"Передача нефти на этой нитке прекращена, и давление в ней падает. Мы надеемся, что в следующие часы утечка станет меньше", — сказал он.
По словам Кежковского, сейчас на месте работают сотрудники аварийной службы компании Pern. Они откачивают нефтепродукт, который вылился из нитки трубопровода.
Ранее оператор польского участка нефтепровода "Дружба" заявил о разгерметизации. Это произошло поздним вечером 11 октября. Данный участок находится в 70 километрах от города Плоцка, по нему нефть поступает в Германию.
ТАСС / EPA / ZSOLT SZIGETVARY