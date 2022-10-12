В Польше заявили о разгерметизации на нефтепроводе "Дружба"

На польском участке нефтепровода "Дружба" произошла разгерметизация. Об этом сообщил оператор участка — компания PERN.

"Во вторник поздним вечером автоматические системы PERN обнаружили разгерметизацию трубопровода "Дружба" на одной из двух ниток западного участка трубы", — сказано в записи в твиттере компании.

Этот участок находится в 70 километрах от города Плоцка, по нему нефть поступает в Германию. Причины случившегося устанавливаются.