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12 октября, 06:17

В Польше заявили о разгерметизации на нефтепроводе "Дружба"

Оператор польского участка нефтепровода "Дружба" заявил о разгерметизации

На польском участке нефтепровода "Дружба" произошла разгерметизация. Об этом сообщил оператор участка — компания PERN.

"Во вторник поздним вечером автоматические системы PERN обнаружили разгерметизацию трубопровода "Дружба" на одной из двух ниток западного участка трубы", — сказано в записи в твиттере компании.

Этот участок находится в 70 километрах от города Плоцка, по нему нефть поступает в Германию. Причины случившегося устанавливаются.

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Ранее Лайф рассказывал, что датский остров Борнхольм вблизи газопровода "Северный поток" остался без электричества. По предварительным данным, причиной стал обрыв кабеля, но где именно (на суше или в море) — остаётся неизвестным.

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Сайт компании PERN

Артур Лапсаков

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