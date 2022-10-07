Сербия изучит два варианта подключения к нефтепроводу "Дружба" из-за санкций ЕС

Сербия изучит возможность подключения к нефтепроводу "Дружба" на территории Венгрии из-за очередного пакета антироссийских санкций ЕС, ограничивающего поставку чёрного золота из РФ через Хорватию. Об этом заявило сербское Министерство горного дела и энергетики, озвучив два варианта решения вопроса.

"План в том, чтобы обеспечить диверсификацию снабжения сырой нефтью подключением к нефтепроводу "Дружба". Есть две опции подключения к нему. Первая — прокладка трубопровода до Сегеда, до Алдьё. Протяжённость этого нефтепровода, который бы частично обеспечил объёмы нефтеперерабатывающего завода в Панчево, была бы около 128 километров, из которых 104 километра — на территории Сербии, объём инвестиции — около 83 миллионов евро, 64 из них — на нашей территории", — рассказали в ведомстве.

Второй вариант — подключение к трубе около Будапешта. Для этого нужно протянуть ветку от Нови-Сада до Сазхаломбатта длиной 400 километров, оценочная стоимость проекта — около 240 миллионов евро. Оба варианта, по заверению Минэнерго Сербии, уже анализируются.