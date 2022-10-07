Сербия изучит два варианта подключения к нефтепроводу "Дружба" из-за санкций ЕС
Сербия изучит возможность подключения к нефтепроводу "Дружба" на территории Венгрии из-за очередного пакета антироссийских санкций ЕС, ограничивающего поставку чёрного золота из РФ через Хорватию. Об этом заявило сербское Министерство горного дела и энергетики, озвучив два варианта решения вопроса.
"План в том, чтобы обеспечить диверсификацию снабжения сырой нефтью подключением к нефтепроводу "Дружба". Есть две опции подключения к нему. Первая — прокладка трубопровода до Сегеда, до Алдьё. Протяжённость этого нефтепровода, который бы частично обеспечил объёмы нефтеперерабатывающего завода в Панчево, была бы около 128 километров, из которых 104 километра — на территории Сербии, объём инвестиции — около 83 миллионов евро, 64 из них — на нашей территории", — рассказали в ведомстве.
Второй вариант — подключение к трубе около Будапешта. Для этого нужно протянуть ветку от Нови-Сада до Сазхаломбатта длиной 400 километров, оценочная стоимость проекта — около 240 миллионов евро. Оба варианта, по заверению Минэнерго Сербии, уже анализируются.
Напомним, ЕС утвердил восьмой пакет антироссийских санкций, в него включён ценовой потолок на нефть. А накануне сербский министр внутренних дел Александр Вулин заявил, что Евросоюз тем самым ввёл первый пакет рестрикций против Сербии. Он отметил, что Белград зависит от поставок российской нефти через Хорватию. Теперь же европейские власти фактически запрещают Балканским странам импортировать чёрное золото из РФ.
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