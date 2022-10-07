НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 октября, 15:25

Отдал всего два гейма: Медведев разгромил Баутисту Агута на турнире в Астане и теперь сыграет с Джоковичем

Медведев отдал всего два гейма Баутисте Агуту в четвертьфинале турнира в Казахстане

Первая ракетка России Даниил Медведев в четвертьфинале турнира в Астане разгромил Роберто Баутиста Агута из Испании со счётом 6:1, 6:1. Призовой фонд соревнований Astana Open, проходящих в зале на хардовом покрытии, составляет 1,9 миллиона долларов.

Встреча продолжалась чуть более часа. За это время российский спортсмен исполнил шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из 14, отдав испанцу одну свою подачу.

Хачанов проиграл Джоковичу в четвертьфинале турнира в Казахстане

Хачанов проиграл Джоковичу в четвертьфинале турнира в Казахстане

В субботу, 8 октября, Медведев в матче за выход в финал сыграет с экс первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Другую пару полуфиналистов составят россиянин Андрей Рублёв и представитель Греции Стефанос Циципас.

Обложка ©

АТР

Роман Фейгин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров