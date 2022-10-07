Отдал всего два гейма: Медведев разгромил Баутисту Агута на турнире в Астане и теперь сыграет с Джоковичем

Первая ракетка России Даниил Медведев в четвертьфинале турнира в Астане разгромил Роберто Баутиста Агута из Испании со счётом 6:1, 6:1. Призовой фонд соревнований Astana Open, проходящих в зале на хардовом покрытии, составляет 1,9 миллиона долларов.

Встреча продолжалась чуть более часа. За это время российский спортсмен исполнил шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из 14, отдав испанцу одну свою подачу.