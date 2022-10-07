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7 октября, 13:45

Хачанов проиграл Джоковичу в четвертьфинале турнира в Казахстане

Российский теннисист Карен Хачанов в четвертьфинале турнира в Астане проиграл экс-первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу со счётом 4:6, 3:6. Призовой фонд соревнований Astana Open, проходящих в зале на хардовом покрытии, составляет 1,9 миллиона долларов.

Встреча Хачанова и Джоковича продолжалась почти полтора часа. За это время российский спортсмен исполнил три эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух, отдав сербу три свои подачи.

Рублёв за 57 минут разгромил Маннарино в четвертьфинале теннисного турнира в Астане

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В субботу, 8 октября, Джокович в полуфинале сыграет с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым и Роберто Баутиста-Агутом из Испании. Другую пару полуфиналистов составят россиянин Андрей Рублёв и представитель Греции Стефанос Циципас.

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АТР

Роман Фейгин

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