Рублёв за 57 минут разгромил Маннарино в четвертьфинале теннисного турнира в Астане
Российский теннисист Андрей Рублёв в четвертьфинале турнира в Астане победил представителя Франции Адриана Маннарино со счётом 6:1, 6:2. Призовой фонд соревнований Astana Open, проходящих в зале на хардовом покрытии, составляет 1,9 миллиона долларов.
Встреча продолжалась всего 57 минут. За это время российский спортсмен исполнил четыре эйса и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти, не отдав французу ни одной своей подачи.
Следующим соперником Рублёва на турнире в Казахстане будет победитель встречи между греком Стефаносом Циципасом и Хубертом Хуркачем из Польши. Полуфинальный матч запланирован на субботу, 8 октября.
Также борьбу на соревнованиях в Астане продолжают ещё два российских теннисиста. Даниил Медведев в четвертьфинале сыграет с испанцем Роберто Баутистой Агутом, а Карен Хачанов — с экс первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.
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