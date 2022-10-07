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7 октября, 08:14

Рублёв за 57 минут разгромил Маннарино в четвертьфинале теннисного турнира в Астане

Российский теннисист Андрей Рублёв в четвертьфинале турнира в Астане победил представителя Франции Адриана Маннарино со счётом 6:1, 6:2. Призовой фонд соревнований Astana Open, проходящих в зале на хардовом покрытии, составляет 1,9 миллиона долларов.

Встреча продолжалась всего 57 минут. За это время российский спортсмен исполнил четыре эйса и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти, не отдав французу ни одной своей подачи.

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Следующим соперником Рублёва на турнире в Казахстане будет победитель встречи между греком Стефаносом Циципасом и Хубертом Хуркачем из Польши. Полуфинальный матч запланирован на субботу, 8 октября.

Также борьбу на соревнованиях в Астане продолжают ещё два российских теннисиста. Даниил Медведев в четвертьфинале сыграет с испанцем Роберто Баутистой Агутом, а Карен Хачанов — с экс первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

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АТР

Роман Фейгин

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