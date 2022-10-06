Медведев разгромил Руусувуори и вышел в четвертьфинал турнира в Казахстане

Первая ракетка России во втором круге турнира в Астане победила представителя Финляндии Эмиля Руусувуори со счётом 6:3, 6:2. Призовой фонд соревнований Astana Open, проходящих в зале на хардовом покрытии, составляет 1,9 миллиона долларов.

Встреча продолжалась 1 час 16 минут. За это время российский спортсмен исполнил шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из десяти, отдав финну одну свою подачу.

Следующим соперником Медведева на турнире в Казахстане будет испанец Роберто Баутиста Агут. Четвертьфинальный матч запланирован на пятницу, 7 октября.