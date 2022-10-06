НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 октября, 15:44

Медведев разгромил Руусувуори и вышел в четвертьфинал турнира в Казахстане

Первая ракетка России во втором круге турнира в Астане победила представителя Финляндии Эмиля Руусувуори со счётом 6:3, 6:2. Призовой фонд соревнований Astana Open, проходящих в зале на хардовом покрытии, составляет 1,9 миллиона долларов.

Встреча продолжалась 1 час 16 минут. За это время российский спортсмен исполнил шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из десяти, отдав финну одну свою подачу.

Кудерметова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Тунисе

Кудерметова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Тунисе

Следующим соперником Медведева на турнире в Казахстане будет испанец Роберто Баутиста Агут. Четвертьфинальный матч запланирован на пятницу, 7 октября.

Также борьбу на соревнованиях в Астане продолжают ещё два российских теннисиста. Андрей Рублёв в четвертьфинале сыграет с Адрианом Маннарино из Франции, а Карен Хачанов — с экс первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

Обложка ©

АТР

Роман Фейгин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров