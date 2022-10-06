Кудерметова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Тунисе

Российская теннисистка Вероника Кудерметова во втором круге турнира в тунисском Монастире победила Магдалену Френх из Польши со счётом 6:3, 6:4. Призовой фонд соревнований Jasmin Open Monastir, проходящих на хардовом покрытии, составляет 252 тысячи долларов.

Встреча продолжалась почти два часа. За это время россиянка исполнила пять эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи, отдав польской теннисистке две свои подачи.

Следующей соперницей Кудерметовой будет Диана Парри из Франции. Четвертьфинальный матч состоится в пятницу, 7 октября.