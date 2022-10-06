Потапова проиграла 101-й ракетке мира на теннисном турнире в Тунисе

Встреча продолжалась почти два часа. За это время Потапова исполнила один эйс, допустила семь двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из 12, отдав словенке девять своих подач. Отметим, что Зиданшек находится на 50 позиций ниже россиянки в рейтинге WTA (101-е место против 51-го).