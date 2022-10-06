Потапова проиграла 101-й ракетке мира на теннисном турнире в Тунисе
Российская теннисистка Анастасия Потапова во втором круге турнира в тунисском Монастире проиграла Тамаре Зиданшек из Словении со счётом 3:6, 6:3, 2:6. Призовой фонд соревнований Jasmin Open Monastir, проходящих на хардовом покрытии, составляет 252 тысячи долларов.
Встреча продолжалась почти два часа. За это время Потапова исполнила один эйс, допустила семь двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из 12, отдав словенке девять своих подач. Отметим, что Зиданшек находится на 50 позиций ниже россиянки в рейтинге WTA (101-е место против 51-го).
Из россиянок борьбу на турнире в Монастире продолжают Евгения Родина и Вероника Кудерметова. Их соперниками во втором круге будут соответственно хозяйка корта Унс Джабир и Магдалена Фрех из Польши.
WTA