Хачанов вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Астане

Российский теннисист Карен Хачанов во втором круге турнира в Астане победил представителя Хорватии Марина Чилича со счётом 2:6, 6:3, 6:3. Призовой фонд соревнований Astana Open, проходящих в зале на хардовом покрытии, составляет 1,9 миллиона долларов.

Встреча Хачанова и Чилича продолжалась почти два с половиной часа. За это время российский спортсмен исполнил пять эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи, отдав хорвату три свои подачи.

Следующим соперником Хачанова на турнире в Казахстане станет победитель матча между экс первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и Ботиком ван де Зандсхюлпом из Нидерландов. Четвертьфинал запланирован на пятницу, 7 октября.