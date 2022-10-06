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6 октября, 09:28

Хачанов вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Астане

Российский теннисист Карен Хачанов во втором круге турнира в Астане победил представителя Хорватии Марина Чилича со счётом 2:6, 6:3, 6:3. Призовой фонд соревнований Astana Open, проходящих в зале на хардовом покрытии, составляет 1,9 миллиона долларов.

Встреча Хачанова и Чилича продолжалась почти два с половиной часа. За это время российский спортсмен исполнил пять эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи, отдав хорвату три свои подачи.

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Следующим соперником Хачанова на турнире в Казахстане станет победитель матча между экс первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и Ботиком ван де Зандсхюлпом из Нидерландов. Четвертьфинал запланирован на пятницу, 7 октября.

В четверг вечером свой матч второго круга проведёт первая ракетка России Даниил Медведев, соперником которого будет Эмиль Руусувуори из Финляндии. В пятницу четвертьфинальную встречу против француза Адриана Маннарино сыграет Андрей Рублёв.

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АТР

Роман Фейгин

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