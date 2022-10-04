Касаткина победила чемпионку US Open-2021 на старте турнира в Чехии
Первая ракетка России в первом круге турнира в Остраве, Чехия, победила чемпионку US Open-2021 британку Эмму Радукану со счётом 7:5, 6:4. Призовой фонд соревнований AGEL Open, проходящих в зале на хардовом покрытии, составляет 757,9 тысячи долларов.
Встреча Касаткиной и Радукану продолжалась чуть более полутора часов. За это время российская спортсменка исполнила один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести, отдав представительнице Великобритании две свои подачи.
Во втором раунде Касаткина сыграет со своей соотечественницей Екатериной Александровой, накануне одолевшей бывшую первую ракетку мира из Белоруссии Викторию Азаренко (6:4, 4:6, 6:2).
WTA