Касаткина победила чемпионку US Open-2021 на старте турнира в Чехии

Первая ракетка России в первом круге турнира в Остраве, Чехия, победила чемпионку US Open-2021 британку Эмму Радукану со счётом 7:5, 6:4. Призовой фонд соревнований AGEL Open, проходящих в зале на хардовом покрытии, составляет 757,9 тысячи долларов.

Встреча Касаткиной и Радукану продолжалась чуть более полутора часов. За это время российская спортсменка исполнила один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести, отдав представительнице Великобритании две свои подачи.