Александрова победила Азаренко на старте теннисного турнира в Чехии
Российская теннисистка Екатерина Александрова в первом круге турнира в чешской Остраве победила бывшую первую ракетку мира из Белоруссии Викторию Азаренко со счётом 6:4, 4:6, 6:2. Призовой фонд соревнований AGEL Open, проходящих в зале на хардовом покрытии, составляет 757,9 тысячи долларов.
Встреча Александровой и Азаренко продолжалась 2 часа 17 минут. За это время российская спортсменка исполнила 12 эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 13, отдав сопернице четыре свои подачи.
Во втором круге Александрова сыграет с победительницей матча между первой ракеткой России Дарьей Касаткиной и чемпионкой US Open – 2021 британкой Эммой Радукану.
В рейтинге WTA Екатерина занимает 21-е место. В нынешнем сезоне она выиграла уже два титула — в голландском Хертогенбосе и столице Южной Кореи Сеуле.
WTA