Александрова победила Азаренко на старте теннисного турнира в Чехии

Российская теннисистка Екатерина Александрова в первом круге турнира в чешской Остраве победила бывшую первую ракетку мира из Белоруссии Викторию Азаренко со счётом 6:4, 4:6, 6:2. Призовой фонд соревнований AGEL Open, проходящих в зале на хардовом покрытии, составляет 757,9 тысячи долларов.

Встреча Александровой и Азаренко продолжалась 2 часа 17 минут. За это время российская спортсменка исполнила 12 эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 13, отдав сопернице четыре свои подачи.

Во втором круге Александрова сыграет с победительницей матча между первой ракеткой России Дарьей Касаткиной и чемпионкой US Open – 2021 британкой Эммой Радукану.