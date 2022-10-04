Медведев стартовал на теннисном турнире в Астане победой над Рамосом Виньоласом
Российский теннисист Даниил Медведев в первом круге турнира в Астане разгромил представителя Испании Альберто Рамоса Виньоласа со счётом 6:3, 6:1. Призовой фонд соревнований Astana Open, проходящих в зале на хардовом покрытии, составляет 1,9 миллиона долларов.
Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. За это время Медведев исполнил восемь эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми, не отдав американцу ни одной своей подачи.
Во втором круге Медведев сыграет с победителем матча между Эмилем Руусувуори из Финляндии и швейцарцем Марком-Андре Хюслером. Из россиян борьбу на турнире в Казахстане также продолжают Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Павел Котов.
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