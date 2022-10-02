Вучич заявил о "безвыходной" для Сербии ситуации на фоне референдумов

Президент Сербии Александр Вучич заявил о "безвыходной" для страны ситуации в связи с референдумами по вопросу вхождения в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Своей тревогой политик поделился с телеканалом Pink.

"У нас нет ядерного оружия, мы не сверхдержава. Нас мало по численности. Кажется, что мы находимся в безвыходной ситуации", — пожаловался сербский лидер в интервью.

Вучич считает, что состоявшиеся референдумы будут иметь для Сербии "ужасные последствия". Он припомнил недавний "звонок", оповещающий, что Европарламент примет решение прекратить переговоры с Белградом о вступлении в ЕС.

"Потом сказали, что не будет безвизового режима, введут нам санкции и так далее. Осталось нам только положить голову на пенёк, и они скажут: "Сейчас возьмём топор — и конец", — добавил президент.

Как утверждает политик, давление со стороны Евросоюза усиливается из-за того, что Белград с начала военной спецоперации России отказывается вводить санкции против Москвы. После проведения референдумов позиция Сербии по отношению к антироссийским рестрикциям останется прежней, подчеркнул Вучич.