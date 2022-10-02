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1 октября, 22:39

Вучич заявил о "безвыходной" для Сербии ситуации на фоне референдумов

Вучич ожидает "ужасных последствий" для Сербии из-за принятия новых регионов в состав РФ

Президент Сербии Александр Вучич заявил о "безвыходной" для страны ситуации в связи с референдумами по вопросу вхождения в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Своей тревогой политик поделился с телеканалом Pink.

"У нас нет ядерного оружия, мы не сверхдержава. Нас мало по численности. Кажется, что мы находимся в безвыходной ситуации", — пожаловался сербский лидер в интервью.

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Вучич считает, что состоявшиеся референдумы будут иметь для Сербии "ужасные последствия". Он припомнил недавний "звонок", оповещающий, что Европарламент примет решение прекратить переговоры с Белградом о вступлении в ЕС.

"Потом сказали, что не будет безвизового режима, введут нам санкции и так далее. Осталось нам только положить голову на пенёк, и они скажут: "Сейчас возьмём топор — и конец", — добавил президент.

Как утверждает политик, давление со стороны Евросоюза усиливается из-за того, что Белград с начала военной спецоперации России отказывается вводить санкции против Москвы. После проведения референдумов позиция Сербии по отношению к антироссийским рестрикциям останется прежней, подчеркнул Вучич.

Вучич напомнил, что Сербия не вводила никаких санкций против России

Вучич напомнил, что Сербия не вводила никаких санкций против России

Ранее он уже заявлял, что Сербия не может признать референдумы о вхождении в состав России, прошедшие в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях. Вучич добавил, что в интересах Белграда "защищать территориальную целостность международно признанных стран". Это для Сербии, по словам Вучича, имеет решающее значение.

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ТАСС / EPA / ANDREJ CUKIC

Иван Косицын

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