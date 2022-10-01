Вучич — о диверсиях на "Северных потоках": Не знал, плакать мне или кричать
Президент Сербии Александр Вучич признался, что был шокирован новостями о диверсиях на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", сообщает портал Novosti.rs.
"Я не знал, плакать мне или кричать, когда увидел, что произошло на "Северном потоке". Представьте только, что такое случится где-то в Чёрном море, на территории Турции или Болгарии какая-то диверсия и мы останемся без газа", — отметил Вучич.
По словам сербского лидера, если бы два года назад не открылся "Турецкий поток", то власти страны были бы вынуждены отключать электричество на 12 часов ежедневно.
Напомним, что Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Кроме того, в ночь перед аварией на газопроводах портал отслеживания авиаперелётов Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Девятичасовой полёт был замечен примерно в 250 километрах от датского острова Борнхольм. Рядом с ним и произошли утечки газа. Европейские лидеры признали аварию на СП результатом диверсии.
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