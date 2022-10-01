Вучич — о диверсиях на "Северных потоках": Не знал, плакать мне или кричать

Президент Сербии Александр Вучич признался, что был шокирован новостями о диверсиях на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", сообщает портал Novosti.rs.

"Я не знал, плакать мне или кричать, когда увидел, что произошло на "Северном потоке". Представьте только, что такое случится где-то в Чёрном море, на территории Турции или Болгарии какая-то диверсия и мы останемся без газа", — отметил Вучич.