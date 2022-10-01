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1 октября, 14:17

В Херсоне задержали наводчика, передавшего ВСУ координаты для удара по жилому дому

Полиция РФ задержала бывшего сотрудника МВД Херсона, передавшего Вооружённым силам Украины координаты для ракетного удара по жилому дому, в котором, по его мнению, жили полицейские. Им оказался экс-начальник отдела материально-технического обеспечения ГУ МВД по Херсонской области Евгений Великосельский.

В рамках следствия он рассказал, что за несколько дней до удара с ним связался бывший коллега, пребывающий на подконтрольной Киеву территории. Сослуживец просил найти координаты места, где живут силовики.

"Я скинул координаты этого дома, в котором проживали сотрудники полиции. Сделал это с помощью Google-карт, отметил этот дом и скинул через мессенджер. После этого через несколько дней был нанесён удар по этому дому", — сказал Великосельский.

Наводчики ВСУ извинились перед жителями села Пологи за разрушенные дома

Наводчики ВСУ извинились перед жителями села Пологи за разрушенные дома

Ранее в ЛНР задержали корректировщика обстрелов ВСУ по Новоайдару. В результате ударов из HIMARS по его наводке погиб мирный житель, ещё один получил ранения. Также разрушены или повреждены ряд домов и здания местного колледжа.

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ТАСС / Гердо Владимир

Ирина Фальке

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