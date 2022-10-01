Российские войска уничтожили шесть пунктов управления ВСУ

Авиация и артиллерия ВС РФ уничтожили шесть пунктов управления Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено шесть пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Ямполь, Артёмовск, Северск ДНР, Новоандреевка, Гуляйполе Запорожской области, Полигон Николаевской области, а также 68 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 153 районах", — заявил Конашенков.