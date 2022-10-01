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Опубликовано 1 октября 2022, 14:12
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Российские войска уничтожили шесть пунктов управления ВСУ

Авиация и артиллерия ВС РФ уничтожили шесть пунктов управления Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено шесть пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Ямполь, Артёмовск, Северск ДНР, Новоандреевка, Гуляйполе Запорожской области, Полигон Николаевской области, а также 68 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 153 районах", — заявил Конашенков.

ВСУ лишились более 270 бойцов на Николаевско-Криворожском направлении
ВСУ лишились более 270 бойцов на Николаевско-Криворожском направлении

А ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные пресекли все попытки наступления украинской армии на Николаевско-Криворожском направлении. Также он подчеркнул, что в целях усиления ударных возможностей российских войск в Донбассе проведена переброска Изюмско-Балаклейской группировки.

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ТАСС / Гердо Владимир

Артур Белкин
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