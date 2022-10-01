ВКС России сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области
Истребительная авиация Воздушно-космических сил РФ сбила украинский МиГ-29 в Николаевской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Павловка Николаевской области сбит МиГ-29 Воздушных сил Украины", — сказал он в ходе брифинга.
Ранее сообщалось, что Российская армия уничтожила украинские цеха по сборке "Грома-2" и "Точки-У" на территории "Южмаша". Генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что это стало результатом высокоточных ударов ВКС России в районе города Днепра.