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Опубликовано 1 октября 2022, 14:03

ВКС России сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области

Истребительная авиация Воздушно-космических сил РФ сбила украинский МиГ-29 в Николаевской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Павловка Николаевской области сбит МиГ-29 Воздушных сил Украины", — сказал он в ходе брифинга.

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Ранее сообщалось, что Российская армия уничтожила украинские цеха по сборке "Грома-2" и "Точки-У" на территории "Южмаша". Генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что это стало результатом высокоточных ударов ВКС России в районе города Днепра.


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Николь Вербер
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