ВКС России сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Павловка Николаевской области сбит МиГ-29 Воздушных сил Украины", — сказал он в ходе брифинга.

Ранее сообщалось, что Российская армия уничтожила украинские цеха по сборке "Грома-2" и "Точки-У" на территории "Южмаша". Генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что это стало результатом высокоточных ударов ВКС России в районе города Днепра.



