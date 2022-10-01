Украина может первой использовать ядерное оружие, если Запад его предоставит. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с "Украиной.ру".

"Это очень страшно. То, что этот вариант вполне возможен, и то, что такой вариант прорабатывается, — я в этом не сомневаюсь", — сказал он.

Эксперт уверен, что Лондон или Вашингтон вполне могут пойти на подобную сделку с Киевом. Некоторые американские политики открыто призывают к ядерному удару по России, британский премьер-министр Лиз Трасс тоже заявляла, что готова "не задумываясь нажать ядерную кнопку". Чтобы обставить такую атаку как самозащиту, Запад всё активнее обвиняет Москву в угрозах применить ядерное оружие.