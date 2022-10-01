ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 октября 2022, 13:33
10891

Украину заподозрили в планах применить ядерное оружие

Эксперт Кнутов допустил, что Украина может первой применить ядерное оружие

Украина может первой использовать ядерное оружие, если Запад его предоставит. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с "Украиной.ру".

"Это очень страшно. То, что этот вариант вполне возможен, и то, что такой вариант прорабатывается, — я в этом не сомневаюсь", — сказал он.

Эксперт уверен, что Лондон или Вашингтон вполне могут пойти на подобную сделку с Киевом. Некоторые американские политики открыто призывают к ядерному удару по России, британский премьер-министр Лиз Трасс тоже заявляла, что готова "не задумываясь нажать ядерную кнопку". Чтобы обставить такую атаку как самозащиту, Запад всё активнее обвиняет Москву в угрозах применить ядерное оружие.

Блинкен заявил, что США прорабатывают шаги на случай применения РФ ядерного оружия
Блинкен заявил, что США прорабатывают шаги на случай применения РФ ядерного оружия

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг пригрозил России "серьёзными последствиями" в случае применения ядерного оружия. При этом он признался, что не видит признаков того, что Москва готовится применить его.

BannerImage

Getty Images

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar