Украину заподозрили в планах применить ядерное оружие
Эксперт Кнутов допустил, что Украина может первой применить ядерное оружие
Украина может первой использовать ядерное оружие, если Запад его предоставит. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с "Украиной.ру".
"Это очень страшно. То, что этот вариант вполне возможен, и то, что такой вариант прорабатывается, — я в этом не сомневаюсь", — сказал он.
Эксперт уверен, что Лондон или Вашингтон вполне могут пойти на подобную сделку с Киевом. Некоторые американские политики открыто призывают к ядерному удару по России, британский премьер-министр Лиз Трасс тоже заявляла, что готова "не задумываясь нажать ядерную кнопку". Чтобы обставить такую атаку как самозащиту, Запад всё активнее обвиняет Москву в угрозах применить ядерное оружие.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг пригрозил России "серьёзными последствиями" в случае применения ядерного оружия. При этом он признался, что не видит признаков того, что Москва готовится применить его.
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