Мирный житель погиб в результате обстрела Донецка украинскими войсками
В результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка погиб 74-летний мужчина. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"ВСУ убили мирного жителя в Кировском районе Донецка. Украинские боевики нанесли удар по жилым кварталам Кировского района города. По улице Пинтера погиб мужчина 1948 года рождения", — сказано в сообщении.
В штабе добавили, что украинские военные обстреливают жилые кварталы города артиллерией калибра 152-мм с позиций в Красногоровке. Также ВСУ ведут огонь по мирным жителям из артиллерии НАТО калибра 155-мм, указали в органе.
Ранее Лайф писал, что в результате обстрела ВСУ в Донецке была обесточена шахта имени Засядько. Под землёй оказалось более 20 горняков. К счастью, никто не пострадал.
ТАСС / Спринчак Валентин