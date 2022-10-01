Мирный житель погиб в результате обстрела Донецка украинскими войсками

В результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка погиб 74-летний мужчина. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

"ВСУ убили мирного жителя в Кировском районе Донецка. Украинские боевики нанесли удар по жилым кварталам Кировского района города. По улице Пинтера погиб мужчина 1948 года рождения", — сказано в сообщении.

В штабе добавили, что украинские военные обстреливают жилые кварталы города артиллерией калибра 152-мм с позиций в Красногоровке. Также ВСУ ведут огонь по мирным жителям из артиллерии НАТО калибра 155-мм, указали в органе.