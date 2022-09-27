В результате обстрела ВСУ в Донецке обесточена шахта, под землёй оказалось более 20 горняков
Более 20 горняков оказались запертыми под землёй в донецкой шахте имени Засядько. Как сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР, из-за обстрелов ВСУ в шахте случился сбой и она была обесточена.
"В 15:41 (совпадает с московским) в результате боевых действий обесточена донецкая шахта имени А.Ф. Засядько. По оперативной информации, под землёй находится 21 человек", — говорится в телеграм-канале ведомства.
К счастью, пострадавших в результате инцидента нет. В министерстве заверили, что уже ведутся все необходимые работы по эвакуации горняков.
Ранее Лайф писал, что украинские военные обстреляли шахту имени Н.А. Изотова в Никитовском районе Горловки. Сначала сообщалось об одном погибшем и пяти мирных жителях, которые получили ранения разной степени тяжести. Однако позже мэр города Иван Приходько добавил, что количество погибших возросло до трёх.
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