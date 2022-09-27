"Это разоряет казну": Немцы пришли в ужас из-за "нашествия" украинских беженцев

Немцы выразили недовольство тем, что население Германии за первую половину этого года превысило 84 миллиона человек за счёт притока украинских беженцев. Свои возмущённые комментарии читатели оставили под публикацией в Die Welt.

"Без массового притока у нас сейчас было бы около 74 миллионов жителей. Из поступивших десяти миллионов лишь мизерная часть платит налоги и отчисления на социальное страхование. Из 74 миллионов других платит только половина. Это означает, что для обеспечения одного мигранта нужно три-четыре немца. Это слишком", — написал Thomas U.

Его поддержали и другие пользователи, отметив, что огромный поток беженцев разоряет казну Германии, основной источник доходов которой — рядовые налогоплательщики. По мнению Peter P., ФРГ в шаге от того, чтобы превратиться в руины, а "караван пойдёт дальше". Пользователь Max вообще предположил, что речь может идти о социальном мошенничестве, ведь некоторые украинцы числятся по бумагам, но фактически здесь не живут.

"Продолжайте в том же духе, это же, безусловно, так помогает сбалансировать CO2, потребности в энергии и жилой площади, а также уменьшить потребление пространства. Не говоря уже о социальных издержках для налогоплательщика", — добавил Exodus.