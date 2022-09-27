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27 сентября, 14:30

"Это разоряет казну": Немцы пришли в ужас из-за "нашествия" украинских беженцев

Die Welt сообщила о росте населения ФРГ до 84 млн за счёт украинцев и перепугала немцев

Немцы выразили недовольство тем, что население Германии за первую половину этого года превысило 84 миллиона человек за счёт притока украинских беженцев. Свои возмущённые комментарии читатели оставили под публикацией в Die Welt.

"Без массового притока у нас сейчас было бы около 74 миллионов жителей. Из поступивших десяти миллионов лишь мизерная часть платит налоги и отчисления на социальное страхование. Из 74 миллионов других платит только половина. Это означает, что для обеспечения одного мигранта нужно три-четыре немца. Это слишком", написал Thomas U.

Его поддержали и другие пользователи, отметив, что огромный поток беженцев разоряет казну Германии, основной источник доходов которой — рядовые налогоплательщики. По мнению Peter P., ФРГ в шаге от того, чтобы превратиться в руины, а "караван пойдёт дальше". Пользователь Max вообще предположил, что речь может идти о социальном мошенничестве, ведь некоторые украинцы числятся по бумагам, но фактически здесь не живут.

"Продолжайте в том же духе, это же, безусловно, так помогает сбалансировать CO2, потребности в энергии и жилой площади, а также уменьшить потребление пространства. Не говоря уже о социальных издержках для налогоплательщика", — добавил Exodus.

Польша испугалась новой волны беженцев из Украины

Польша испугалась новой волны беженцев из Украины

Ранее сообщалось, что на территории большинства федеральных земель Германии не осталось места для размещения беженцев с Украины. По данным полиции, 12 регионов из 16 приостановили систему первичного распределения приезжих.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми

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