"Это разоряет казну": Немцы пришли в ужас из-за "нашествия" украинских беженцев
Die Welt сообщила о росте населения ФРГ до 84 млн за счёт украинцев и перепугала немцев
Немцы выразили недовольство тем, что население Германии за первую половину этого года превысило 84 миллиона человек за счёт притока украинских беженцев. Свои возмущённые комментарии читатели оставили под публикацией в Die Welt.
"Без массового притока у нас сейчас было бы около 74 миллионов жителей. Из поступивших десяти миллионов лишь мизерная часть платит налоги и отчисления на социальное страхование. Из 74 миллионов других платит только половина. Это означает, что для обеспечения одного мигранта нужно три-четыре немца. Это слишком", — написал Thomas U.
Его поддержали и другие пользователи, отметив, что огромный поток беженцев разоряет казну Германии, основной источник доходов которой — рядовые налогоплательщики. По мнению Peter P., ФРГ в шаге от того, чтобы превратиться в руины, а "караван пойдёт дальше". Пользователь Max вообще предположил, что речь может идти о социальном мошенничестве, ведь некоторые украинцы числятся по бумагам, но фактически здесь не живут.
"Продолжайте в том же духе, это же, безусловно, так помогает сбалансировать CO2, потребности в энергии и жилой площади, а также уменьшить потребление пространства. Не говоря уже о социальных издержках для налогоплательщика", — добавил Exodus.
Ранее сообщалось, что на территории большинства федеральных земель Германии не осталось места для размещения беженцев с Украины. По данным полиции, 12 регионов из 16 приостановили систему первичного распределения приезжих.
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