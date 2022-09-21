Польша испугалась новой волны беженцев из Украины
Замглавы МВД Польши призвал подготовиться к новой волне беженцев из Украины
С наступлением зимы Польша может столкнуться с новой волной беженцев из Украины, и власти должны быть к этому готовы, предупредил заместитель министра внутренних дел республики Павел Шефернакер.
"Правительство и органы местного самоуправления должны понимать, что дело может дойти до новой волны беженцев", — приводит его слова агентство Polska Agencja Prasowa.
По словам Шефернакера, ориентировочных цифр пока нет. Однако местная украинская администрация уже получила от правительства распоряжение подготовиться к миграции около 500 тысяч жителей на запад Украины этой зимой.
"Мы должны быть готовы к тому, что какая-то часть этих людей может захотеть добраться до Польши", — указал представитель МВД республики.
Шефернакер добавил, что за последние полгода польские семьи разместили в своих домах около 1,2 миллиона украинских беженцев. Полякам пришлось запросить поддержку от правительства в размере 40 злотых за человека в сутки (почти девять долларов).
Тем временем трудовые мигранты из Украины продолжают жаловаться на отношение к ним польских работодателей. Так, из-за ущемлений в зарплате многие беженцы готовы работать на предприятиях "и по 15 часов, и в выходные".
Новости
Тонкости вручения повестки по мобилизации: Что будет, если призывника не найдут по адресу прописки
сегодня в 17:50
Положена ли отсрочка при мобилизации, если беременна жена или на иждивении родственники: Разъяснения юриста
сегодня в 17:33
Немецкий депутат назвала безумцами выступающих за поставки оружия Киеву
сегодня в 17:10
Flickr / manhhai