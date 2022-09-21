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21 сентября, 17:52

Польша испугалась новой волны беженцев из Украины

Замглавы МВД Польши призвал подготовиться к новой волне беженцев из Украины

С наступлением зимы Польша может столкнуться с новой волной беженцев из Украины, и власти должны быть к этому готовы, предупредил заместитель министра внутренних дел республики Павел Шефернакер.

"Правительство и органы местного самоуправления должны понимать, что дело может дойти до новой волны беженцев", — приводит его слова агентство Polska Agencja Prasowa.

По словам Шефернакера, ориентировочных цифр пока нет. Однако местная украинская администрация уже получила от правительства распоряжение подготовиться к миграции около 500 тысяч жителей на запад Украины этой зимой.

"Мы должны быть готовы к тому, что какая-то часть этих людей может захотеть добраться до Польши", — указал представитель МВД республики.

Шефернакер добавил, что за последние полгода польские семьи разместили в своих домах около 1,2 миллиона украинских беженцев. Полякам пришлось запросить поддержку от правительства в размере 40 злотых за человека в сутки (почти девять долларов).

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Тем временем трудовые мигранты из Украины продолжают жаловаться на отношение к ним польских работодателей. Так, из-за ущемлений в зарплате многие беженцы готовы работать на предприятиях "и по 15 часов, и в выходные".

Обложка ©

Flickr / manhhai

Ирина Фальке

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