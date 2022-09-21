Польша испугалась новой волны беженцев из Украины

С наступлением зимы Польша может столкнуться с новой волной беженцев из Украины, и власти должны быть к этому готовы, предупредил заместитель министра внутренних дел республики Павел Шефернакер.

"Правительство и органы местного самоуправления должны понимать, что дело может дойти до новой волны беженцев", — приводит его слова агентство Polska Agencja Prasowa.

По словам Шефернакера, ориентировочных цифр пока нет. Однако местная украинская администрация уже получила от правительства распоряжение подготовиться к миграции около 500 тысяч жителей на запад Украины этой зимой.

"Мы должны быть готовы к тому, что какая-то часть этих людей может захотеть добраться до Польши", — указал представитель МВД республики.

Шефернакер добавил, что за последние полгода польские семьи разместили в своих домах около 1,2 миллиона украинских беженцев. Полякам пришлось запросить поддержку от правительства в размере 40 злотых за человека в сутки (почти девять долларов).