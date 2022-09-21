Тонкости вручения повестки по мобилизации: Что будет, если призывника не найдут по адресу прописки
Юрист разъяснил, что будет, если повестка пришла по месту прописки, а человек в другом регионе
Повестку гражданину России должен вручить работник военного комиссариата, непосредственно руководитель по месту работы или учёбы или другое лицо, ответственное за военно-учётную работу с сотрудниками. Такой порядок урегулирован положениями закона "О воинской обязанности и военной службе". Об этом рассказал Лайфу замдиректора Института государственного управления и права ГУУ, к.ю.н., доцент, управляющий партнёр адвокатского бюро "Сафоненков, Густов и партнёры", адвокат Павел Сафоненков.
По словам юриста, в повестке должны быть указаны правовые последствия невыполнения гражданином изложенных в ней требований. Если же вручить повестку человеку, который подлежит призыву, не представляется возможным, эту работу поручают сотрудникам правоохранительных органов на основании соответствующего письменного обращения военного комиссариата.
"Таким образом, если повестка не может быть вручена гражданину по адресу его регистрации работниками военного комиссариата, то она может быть вручена по месту работы (учёбы) гражданина руководителями, другими ответственными за военно-учётную работу должностными лицами (работниками) организаций. В случае если у призывной Комиссии по мобилизации возникнет необходимость в розыске гражданина для вручения повестки, материалы на него могут быть направлены в органы внутренних дел России, которые, в свою очередь, установят данные об этом гражданине, о его работодателе, в том числе с помощью получения информации в налоговых органах", — пояснил Сафоненков.
Также он сфокусировал внимание на ст. 10 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", согласно которой граждане, подлежащие воинскому учёту, должны в течение двух недель после смены места пребывания явиться в военный комиссариат для постановки на воинский учёт. То есть, если человек живёт не по месту регистрации, он обязан встать на воинский учёт по месту пребывания. Если же он этого не сделает, то подлежит административной ответственности по ст. 21.5 КоАП РФ — "Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учёту". Если же выяснится, что переезд содержит признаки уклонения от прохождения военной и альтернативной гражданской службы, за это может грозить и уголовная ответственность по статье 328 УК РФ.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и опыт участия в боевых действиях. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, всего на службу планируется призвать около 300 тысяч человек.
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