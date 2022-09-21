Положена ли отсрочка при мобилизации, если беременна жена или на иждивении родственники: Разъяснения юриста

Отправиться в зону боевых действий после объявления частичной мобилизации могут не все резервисты. Кому по закону предоставляется отсрочка от призыва на военную службу, Лайфу рассказал замдиректора Института государственного управления и права ГУУ, кандидат юридических наук Павел Сафоненков.

Так, отсрочка предоставляется, если срок беременности жены призывника составляет не менее 22 недель и у них на иждивении содержатся трое детей в возрасте до 16 лет. В эту категорию также попадают те, кто занят постоянным уходом за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой, либо является усыновителем (при отсутствии тех, кто обязан содержать родственников).

Также важно, чтобы такие члены семьи не находились на полном государственном обеспечении и не нуждались в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) по состоянию здоровья.