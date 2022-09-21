Песков анонсировал список категорий россиян с правом на отсрочку от мобилизации

Правительство России в кратчайшие сроки определит, кто имеет право на отсрочку от частичной мобилизации, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку, определяются Правительством РФ. <..> Это будет определено правительством, естественно, в кратчайшие сроки", — сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам.

Также, говоря о том, сколько может длиться мобилизация, Песков обратил внимание, что в указе главы государства это не уточняется.