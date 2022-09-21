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Опубликовано 21 сентября 2022, 09:53
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Песков анонсировал список категорий россиян с правом на отсрочку от мобилизации

Песков: Кабмин оперативно определит, кто сможет взять отсрочку от мобилизации

Правительство России в кратчайшие сроки определит, кто имеет право на отсрочку от частичной мобилизации, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку, определяются Правительством РФ. <..> Это будет определено правительством, естественно, в кратчайшие сроки", — сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам.

Также, говоря о том, сколько может длиться мобилизация, Песков обратил внимание, что в указе главы государства это не уточняется.

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Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к нации. Речь главы государства была посвящена ситуации в Донбассе и ходу специальной военной операции на Украине. В частности, российский лидер выразил своё отношение к референдумам о присоединении к России, которые пройдут 23–27 сентября на территории ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона, а также объявил о проведении частичной мобилизации.

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ТАСС / Сергей Карпов

Александр Юнашев
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