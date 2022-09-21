Песков анонсировал список категорий россиян с правом на отсрочку от мобилизации
Песков: Кабмин оперативно определит, кто сможет взять отсрочку от мобилизации
Правительство России в кратчайшие сроки определит, кто имеет право на отсрочку от частичной мобилизации, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку, определяются Правительством РФ. <..> Это будет определено правительством, естественно, в кратчайшие сроки", — сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам.
Также, говоря о том, сколько может длиться мобилизация, Песков обратил внимание, что в указе главы государства это не уточняется.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к нации. Речь главы государства была посвящена ситуации в Донбассе и ходу специальной военной операции на Украине. В частности, российский лидер выразил своё отношение к референдумам о присоединении к России, которые пройдут 23–27 сентября на территории ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона, а также объявил о проведении частичной мобилизации.
ТАСС / Сергей Карпов