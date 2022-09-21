Шойгу поручил приступить к исполнению указа о частичной мобилизации

"Директива мною подписана, задания регионам определены, указания Генштаба по порядку проведения мобилизационных мероприятий в войсках и силах отданы, поручаю приступить к исполнению", — отметил он.

По его словам, база мобилизационного развёртывания соединений и воинских частей, военных комиссариатов и аппарат усиления к мобилизации готовы. Шойгу поручил своевременно и качественно организовать оповещение граждан, усилить меры противодействия провокациям и охрану участков оповещения, пунктов приёма и сбора граждан.