Шойгу поручил приступить к исполнению указа о частичной мобилизации
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к исполнению указа президента Владимира Путина о частичной мобилизации.
"Директива мною подписана, задания регионам определены, указания Генштаба по порядку проведения мобилизационных мероприятий в войсках и силах отданы, поручаю приступить к исполнению", — отметил он.
По его словам, база мобилизационного развёртывания соединений и воинских частей, военных комиссариатов и аппарат усиления к мобилизации готовы. Шойгу поручил своевременно и качественно организовать оповещение граждан, усилить меры противодействия провокациям и охрану участков оповещения, пунктов приёма и сбора граждан.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, всего на службу планируется призвать около 300 тысяч человек. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ