ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 сентября 2022, 09:48
15660

Шойгу поручил приступить к исполнению указа о частичной мобилизации

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к исполнению указа президента Владимира Путина о частичной мобилизации.

"Директива мною подписана, задания регионам определены, указания Генштаба по порядку проведения мобилизационных мероприятий в войсках и силах отданы, поручаю приступить к исполнению", — отметил он.

По его словам, база мобилизационного развёртывания соединений и воинских частей, военных комиссариатов и аппарат усиления к мобилизации готовы. Шойгу поручил своевременно и качественно организовать оповещение граждан, усилить меры противодействия провокациям и охрану участков оповещения, пунктов приёма и сбора граждан.

Минцифры опровергло, что повестки в рамках мобилизации будут рассылать через "Госуслуги"
Минцифры опровергло, что повестки в рамках мобилизации будут рассылать через "Госуслуги"

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, всего на службу планируется призвать около 300 тысяч человек. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Сергей Шойгу
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar