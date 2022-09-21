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21 сентября, 09:35

Снегирёвку и Александровку Николаевской области включили в состав Херсонщины

Город Снегирёвка и село Александровка Николаевской области внесли в состав Херсонской области. Теперь их жители смогут принять участие в референдуме о вхождении в состав России, пишет ТАСС со ссылкой на замглавы Администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.

"Мы будем проводить [голосование] в рамках административных границ, но дополнилось у нас уже два: село Александровка и город Снегирёвка, они добавились как два административных центра, это Николаевская область. Они вчера обратились к главе администрации Херсонской области, глава подписал [документ] о вхождении их в состав Херсонской области. Они будут голосовать там, частично — в Херсоне", — сказал он.

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Ранее Лайф писал, что ДНР, ЛНР и Херсонщина и Запорожье одновременно проведут референдумы о присоединении к России. Они состоятся с 23 по 27 сентября.

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Анатолий Симоненко

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