Снегирёвку и Александровку Николаевской области включили в состав Херсонщины

Город Снегирёвка и село Александровка Николаевской области внесли в состав Херсонской области. Теперь их жители смогут принять участие в референдуме о вхождении в состав России, пишет ТАСС со ссылкой на замглавы Администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.

"Мы будем проводить [голосование] в рамках административных границ, но дополнилось у нас уже два: село Александровка и город Снегирёвка, они добавились как два административных центра, это Николаевская область. Они вчера обратились к главе администрации Херсонской области, глава подписал [документ] о вхождении их в состав Херсонской области. Они будут голосовать там, частично — в Херсоне", — сказал он.