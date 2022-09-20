Что означает проведение референдумов в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье Вхождение в состав России ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонской области становится реальностью. Когда это может произойти, как изменится экономика и жизнь людей? 30882 30882 Shutterstock

Вчера общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик с просьбой провести референдум по вопросу о вхождении республик в состав РФ. Глава ДНР позвонил главе ЛНР с предложением синхронизировать действия по подготовке референдумов. Сегодня главы других двух областей Украины заявили о проведении аналогичных плебисцитов на территории Херсонской области и Запорожья. Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской области о присоединении к России назначены на 23–27 сентября.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что время пришло и он лично обратится к президенту Путину с просьбой о вхождении в состав России, получив народный кворум. Видео © t.me/shot_shot

В России идею скорейшего проведения референдума поддержали политики, представители парламентских партий, общественные деятели. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал референдумы в Донбассе "восстановлением исторической справедливости", подчеркнув, что это запустит "необратимую геополитическую трансформацию в мире". По словам Медведева, Конституция не даёт права ни одному будущему правителю России вернуть присоединённые земли обратно и именно из-за этого референдумов так боятся в Киеве и на Западе.

— Обращение общественных палат республик мы считаем абсолютно своевременным. Другого решения мы не видим, — отметил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Леонид Слуцкий. Видео © t.me/dumatv

— Проведение референдумов в ускоренные сроки обусловлено желанием региональных лидеров показать, что, вопреки проблемам, возникшим в результате перегруппировки союзных сил на Харьковском направлении, Россия никуда с освобождённых территорий не уйдёт. Она больше не позволит карателям вернуться в Херсон, Донбасс и Южное Запорожье. О готовности Москвы защищать жителей от украинской агрессии уже давно объявлено, теперь осталось дождаться волеизъявления народа. Россия начала защищать жителей Новороссии от геноцида и продолжит это делать вплоть до полной победы, — считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Что означают референдумы?

Население Донбасса, Таврии, Приазовья видит только одно будущее: быть с Россией, быть в России, снова стать частью русского мира. — Все мы давно чувствуем и знаем, что Донбасс — это Россия, мы воюем за это долгих восемь лет, мы ежедневно терпим за это удары по нашим домам, улицам, больницам, школам и детским садам. Пора стереть несуществующую границу между нашими государствами, как она давно стёрта в наших сердцах, — говорится в обращении Общественной палаты ДНР.

Проведение референдумов, по мнению экспертов, обусловливает перестройку экономики страны, она будет работать на армию. Инициатива правительства о существенном повышении налогообложения нефтегазовой отрасли, которая в 2023 году предоставит 1,4 трлн рублей, связана именно с новым положением вещей. Что касается экономик ЛНР и ДНР, а также части Херсонской и Запорожской областей, то принят ряд мер правового и фискального характера, которые позволят запустить интеграционные процессы "с колёс".

После проведения референдумов о вхождении в состав России — в случае положительного волеизъявления народа — линия госграницы будет перенесена на запад. Субъекты хозяйствования в Донецке, Луганске, Херсоне, Энергодаре начнут напрямую работать с российскими юридическими и физическими лицами. Не теряя времени и средств. А Россия берёт под свою защиту новые территории.

СВО может перейти в КТО — контртеррористическую операцию, в её рамках Россия может законно использовать регулярную армию без всякой мобилизации и объявления войны. Теперь, очевидно, дело за мнением граждан, которые проживают на этих территориях.

— Чем быстрее пройдут процедуры и референдумы (нет сомнений, что будет позитивное волеизъявление), тем быстрее наступит мир. Другое дело, это потребует ответственных решений и издержек, и не только финансовых, но и политических. Но мне представляется, что они уже просчитаны и спланированы, — говорит политолог Мартынов. — К жителям и субъектам на освобождённых территориях будет применяться законодательство РФ в полной мере.

Реакция Запада на референдумы

Германия официально признала, что вновь воюет с Россией спустя 77 лет после своего поражения. Заявление главы МИД ФРГ о том, что "Германия находится в состоянии войны с Россией", — это не оговорка, а признание очевидного факта. Германия входит в НАТО, а это и есть противник России. Люди сегодня гибнут от оружия стран НАТО, от действий боевиков, воспитанных НАТО, от остервенелости террористического режима, поставленного НАТО.

Еврокомиссар Жозеп Боррель накануне 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН высказался за создание независимого трибунала, чтобы "привлечь россиян к ответственности" за действия на Украине.

Что означает вхождение в состав России

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Вхождение в состав России — то, чего Донбасс добивался все эти восемь лет. Ещё в мае 2014 года жители ЛНР и ДНР высказались за независимость от Украины. Теперь у ДНР и ЛНР новый статус — это официально признанные Россией государства-союзники. Необходим новый референдум, важно ещё раз официально зафиксировать мнение народа уже после признания независимости и начала спецоперации. Люди Донбасса давно чувствуют себя частью России. Спецоперация только усилила это чувство.

Референдум юридически закрепит фактическое положение дел. Россия уже пришла на помощь Донбассу, уже на деле показала, что не бросит жителей ДНР и ЛНР, что считает жителей республик такими же своими людьми, как и жителей всех других регионов. Российские военные бок о бок сражаются с ополченцами и бойцами народных милиций, все они — русские солдаты. Люди поняли, что они для России действительно свои: они видят усилия русской армии, активную работу волонтёров, готовность России принять соотечественников на своей территории. Они чувствуют заботу, внимание властей. Для Донбасса возвращение в Россию — надежда на свободное будущее и реализация крымского сценария.

Нарастающая агрессия НАТО заставляет жителей Донбасса и освобождённых территорий ускорить своё вхождение в состав России. Наши соотечественники понимают, что у них может быть только одно будущее — в составе России. НАТО нацелено на истребление народа Донбасса, Запорожья и Херсонщины — кровавые обстрелы Донецка 19 сентября это только подтверждают. Стать частью России — единственный шанс на спасение. Для жителей Донбасса и освобождённых территорий есть только один способ выжить: быть частью русского пространства, быть с Россией, быть в России. Очевидно, что Донбасс сегодня — главный плацдарм войны НАТО с Россией. Города ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей обстреливаются из натовского оружия, при этом НАТО открыто называет своей целью поражение России с её дальнейшим разделением и уничтожением. Обстреливаются и города Донбасса, и города России, потому что для НАТО нет никакой разницы, они считают, что это одно и то же. По факту НАТО уже воюет не с Донбассом, а с Россией.

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко Когда реально пройдут референдумы в Донбассе, Запорожье и Херсонской области? 0 В ближайшие дни В течение двух недель Пока не очень понятно

Авторы Елена Ладилова