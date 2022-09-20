Движение "Мы вместе с Россией" попросило главу Запорожской области провести референдум
Общественное движение "Мы вместе с Россией" обратилось к главе Администрации Запорожской области Евгению Балицкому с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к РФ. Такое решение было принято на общенародном съезде жителей региона, который прошёл в Мелитополе.
Обращение председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова о проведении референдума. Видео © Mash на Донбассе
"Сегодня здесь все свои, без преувеличения — все свои. Давайте вместе сегодня уже не просто примем решение, а потребуем, чтобы принятое ранее решение наконец-то было реализовано", — заявил на съезде председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Он подчеркнул, что чем быстрее регион станет частью России, тем быстрее наступит мир, взаимопонимание, благополучие и "гарантии того, чтобы мы будем живыми, здоровыми и на свободе".
Напомним, накануне Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о вхождении региона в состав РФ. Позже с аналогичным призывом Общественная палата ДНР обратилась к республиканскому лидеру Денису Пушилину. Сегодня, 20 сентября, Общественный совет Херсонской области тоже попросил немедленно провести голосование, и глава региона Владимир Сальдо принял решение о референдуме.
ТАСС / Сергей Мальгавко