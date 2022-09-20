Движение "Мы вместе с Россией" попросило главу Запорожской области провести референдум

Общественное движение "Мы вместе с Россией" обратилось к главе Администрации Запорожской области Евгению Балицкому с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к РФ. Такое решение было принято на общенародном съезде жителей региона, который прошёл в Мелитополе.

Обращение председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова о проведении референдума. Видео © Mash на Донбассе

"Сегодня здесь все свои, без преувеличения — все свои. Давайте вместе сегодня уже не просто примем решение, а потребуем, чтобы принятое ранее решение наконец-то было реализовано", — заявил на съезде председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

