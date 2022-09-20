Под контролем ВС России находится почти 95% Херсонской области

Заместитель главы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что под контроль российских военнослужащих перешла почти вся территория региона.

"Практически 95% Херсонской области находится под полным контролем Армии РФ. Я думаю, что сам референдум пройдёт, если сейчас подпишут документы, и сам вопрос о вхождении в состав РФ освобождённой Херсонской области будет решён", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

При этом он отметил, что остаётся несколько населённых пунктов, за которые всё ещё идут бои. Стремоусов назвал их "буферной зоной", добавив, что там идёт "отражение атак укронацистов, хотя они, как говорят военные, "стухли".