Онищенко разнёс три главных мифа о последствиях прививок против гриппа

Народное мнение, что каждый год грипп мутирует и прививка от него не работает, — это миф. Об этом в своей авторской колонке для РИА ФАН рассказал академик РАН, политик и врач Геннадий Онищенко.

Он пояснил, что грипп, в отличие от оспы и кори, пока не удаётся побороть полностью, так как ежегодно эта инфекция подвергается иммунному дрейфу — резкому изменению генетического кода. Поэтому в мире существует глобальная сеть контроля и выделения новых штаммов. Из них создаются и сертифицируются новые вакцины, которые пока остаются лучшей защитой от гриппа. Ежегодная задача — привить минимум 70 млн россиян. Обычно пик заболеваемости приходится на октябрь и ноябрь, однако иногда заболеваемость повышается и в феврале.

Второй миф — это заболевание гриппом после прививки. По словам специалиста, на неё может быть только небольшая температурная реакция из-за введения в организм чужого белка. Другое дело, что иммунитет вырабатывается две недели, в течение которых грипп можно успеть подхватить от окружающих.

"Я знаю, что сейчас начнётся шельмование прививочной кампании, в том числе с использованием этого фейка. Делается это с подачи фармацевтических компаний, которые заинтересованы в том, чтобы было меньше привитых людей. Меньше привитых — больше заболевших, больше заболевших — больше доход от продажи лекарственных препаратов. На мой взгляд, такая политика — это нечистоплотность, которую надо пресекать", — заявил Онищенко.

Третий миф — побочные эффекты от прививки хуже самого заболевания. По словам Онищенко, побочные эффекты — это скорее исключения. Например, когда у человека может быть вызвана аллергическая реакция. Именно поэтому прививка назначается с разрешения лечащего врача.