Путин заявил о совместном противостоянии РФ и Белоруссии вызовам и угрозам безопасности
Россия и Белоруссия ведут совместную борьбу с вызовами и угрозами их безопасности. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на встрече с послами иностранных государств.
"Совместно противостоим вызовам и угрозам безопасности наших государств. Активно сотрудничаем в рамках ОДКБ, ЕАЭС и СНГ", — сказал президент.
А ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить удара в спину российским военным. По его словам, через Беларусь никакого удара "в спину, в сторону, сбоку, с флангов по российским войскам быть не должно и не будет".
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ТАСС / POOL / Павел Бедняков