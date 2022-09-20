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20 сентября, 10:10

Путин заявил о совместном противостоянии РФ и Белоруссии вызовам и угрозам безопасности

Россия и Белоруссия ведут совместную борьбу с вызовами и угрозами их безопасности. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на встрече с послами иностранных государств.

"Совместно противостоим вызовам и угрозам безопасности наших государств. Активно сотрудничаем в рамках ОДКБ, ЕАЭС и СНГ", — сказал президент.

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Путин отчитал Запад за страдания беднейших стран из-за санкций против России

А ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить удара в спину российским военным. По его словам, через Беларусь никакого удара "в спину, в сторону, сбоку, с флангов по российским войскам быть не должно и не будет".

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ТАСС / POOL / Павел Бедняков

Александр Юнашев

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