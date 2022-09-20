"Взяли курс на воссоединение с РФ": Власти Херсонской области приняли решение о референдуме
Власти Херсонской области приняли решение о проведении референдума о присоединении к РФ
Администрация Херсонской области приняла решение о проведении референдума по вхождению в состав России. Об этом в обращении к гражданам заявил глава региона Владимир Сальдо.
Обращение главы Херсонской области Владимира Сальдо. Видео © Телеграм-канал Владимира Сальдо
Он рассказал, что почти каждый день к нему поступают просьбы от общественников и простых граждан о скорейшем проведении голосования. Поэтому и было принято такое решение.
"Мы взяли курс на воссоединение с Россией и уже не свернём с него. По результатам референдума я лично обращусь к президенту РФ Владимиру Путину о том, чтобы он (референдум. — Прим. Лайфа) был скорее юридически утверждён. И, уверен, эта процедура не займёт много времени", — подчеркнул Сальдо.
Он убеждён, что вхождение Херсонской области в состав России обезопасит регион и станет торжеством исторической справедливости, а российский народ и Владимир Путин выступят гарантами безопасности и процветания области.
А накануне Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о вхождении региона в состав РФ. Позже с аналогичным призывом Общественная палата ДНР обратилась к республиканскому лидеру Денису Пушилину. Сегодня, 20 сентября, Общественный совет Херсонской области тоже попросил Владимира Сальдо немедленно провести голосование.
ТАСС / Низами Гаджибалаев