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Регион
Опубликовано 20 сентября 2022, 08:53
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Общественники Херсонской области просят срочно провести референдум о присоединении к России

Общественный совет Херсонской области попросил главу администрации региона Владимира Сальдо немедленно провести референдум о присоединении к России. Об этом сказал председатель совета Владимир Овчаренко во время выступления на заседании.

"Уверены, инициатива будет полностью поддержана жителями Херсонщины, а вхождение в состав России не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию области, откроет новые возможности на пути к возрождению и восстановлению мощи нашей земли и возвращению к полноценной мирной жизни", уточнил он.

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Накануне замглавы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что жители просят его сделать всё, чтобы Россия никогда не ушла с освобождённых территорий Херсонской и Запорожской областей. До этого в ДНР и ЛНР сообщили о необходимости срочных референдумов о присоединении к РФ. В Госдуме РФ подчеркнули, что голосование пройдёт уже этой осенью, так как Москва обязана поддержать желание жителей Донбасса.

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Getty Images / Stringer

Татьяна Миссуми
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