Общественники Херсонской области просят срочно провести референдум о присоединении к России

Общественный совет Херсонской области попросил главу администрации региона Владимира Сальдо немедленно провести референдум о присоединении к России. Об этом сказал председатель совета Владимир Овчаренко во время выступления на заседании.

"Уверены, инициатива будет полностью поддержана жителями Херсонщины, а вхождение в состав России не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию области, откроет новые возможности на пути к возрождению и восстановлению мощи нашей земли и возвращению к полноценной мирной жизни", — уточнил он.