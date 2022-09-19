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Регион
Опубликовано 19 сентября 2022, 21:40
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В Госдуме назвали сроки проведения референдума по присоединению ЛНР к России

Депутат ГД Водолацкий: Референдум о признании ЛНР субъектом РФ состоится осенью

Референдум о признании Луганской Народной Республики субъектом РФ состоится осенью. Об этом заявил в понедельник депутат Госдумы, первый зампред думского Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Я думаю, это будет в ближайшее время. Люди устали ждать. Это должно произойти быстрее, это воля людей... Это будет осень, но не поздняя", — приводит ТАСС комментарий депутата.

Водолацкий добавил, что российская сторона не может отталкивать людей, которые устали от непонимания ситуации и задаются вопросом, "почему территория освобождена от укрофашистов, а референдум о присоединении всё не может произойти".

Пушилин призвал Пасечника синхронизировать подготовку к референдумам о вхождении в состав России
Пушилин призвал Пасечника синхронизировать подготовку к референдумам о вхождении в состав России

Ранее сегодня Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о вхождении региона в состав РФ. По словам общественников, такой шаг поможет обезопасить жителей республики от враждебных действий Киева. Позже с аналогичным призывом Общественная палата ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Ирина Фальке
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