В Госдуме назвали сроки проведения референдума по присоединению ЛНР к России

Референдум о признании Луганской Народной Республики субъектом РФ состоится осенью. Об этом заявил в понедельник депутат Госдумы, первый зампред думского Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Я думаю, это будет в ближайшее время. Люди устали ждать. Это должно произойти быстрее, это воля людей... Это будет осень, но не поздняя", — приводит ТАСС комментарий депутата.