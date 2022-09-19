В системе "Мир" отреагировали на отказ турецких банков принимать российские карты
Приём и обслуживание карт "Мир" в зарубежных банках, включая турецкие, будет зависеть от позиции кредитных организаций, заявили в пресс-службе платёжной системы после прекращения турецкими "Ишбанком" и "Денизбанком" обслуживания российских карт.
"Зарубежные партнёры сами принимают решение об открытии инфраструктуры для приёма карт "Мир", их приём и обслуживание в конкретной стране будет зависеть от позиции самих кредитных организаций", — объяснили в системе в комментарии РИА "Новости".
Там также напомнили, что часть турецких банков-эквайреров, которые обеспечивают приём карт "Мир" на территории страны, имеют возможность в своих устройствах отклонять операции по "пластику" подсанкционных российских банков.
Ранее крупнейший частный банк Турции Is Bankasi приостановил работу с российской платёжной системой "Мир". Аналогичное решение принял "Денизбанк" (DenizBank).
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