В системе "Мир" отреагировали на отказ турецких банков принимать российские карты

Приём и обслуживание карт "Мир" в зарубежных банках, включая турецкие, будет зависеть от позиции кредитных организаций, заявили в пресс-службе платёжной системы после прекращения турецкими "Ишбанком" и "Денизбанком" обслуживания российских карт.

"Зарубежные партнёры сами принимают решение об открытии инфраструктуры для приёма карт "Мир", их приём и обслуживание в конкретной стране будет зависеть от позиции самих кредитных организаций", — объяснили в системе в комментарии РИА "Новости".

Там также напомнили, что часть турецких банков-эквайреров, которые обеспечивают приём карт "Мир" на территории страны, имеют возможность в своих устройствах отклонять операции по "пластику" подсанкционных российских банков.