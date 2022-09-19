Участнику СВО, которого выгнали из хостела за костыли, вернули деньги после публикации Лайфа
Алексей Рожков. Фото © Telegram / SHOT
Участнику СВО и его супруге, которых ранее выгнали из московского хостела из-за костылей и повязки, вернули деньги после публикации Лайфа. Об этом сообщил наш источник в правоохранительных органах.
Деньги, которые 26-летний Алексей Рожков — сын депутата Думы Ставрополья и ветеран боевых действий — с женой внесли по предоплате, поступили на счёт только в понедельник, хотя возврат был сделан в воскресенье. Администраторы гостиницы на письмо так и не ответили и не перезвонили: не исключено, что в хостеле попытаются сделать вид, что средства вернули день в день.
По словам собеседника Лайфа, теперь супруги планируют проконсультироваться с юристом, чтобы разобраться во всей ситуации, прежде чем писать обращения.
Напомним, администраторы одного из столичных хостелов выгнали участника СВО и его жену из-за их внешнего вида после перенесённых операций. При этом супругам отказали в заселении, несмотря на полную предоплату, а сотрудница отеля нахамила гостям и устроила настоящий скандал, который попал на камеру.