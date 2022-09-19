Найден хозяин овчарки, покусавшей 13-летнюю школьницу в Подмосковье

В Подмосковье правоохранители нашли владельца собаки, покусавшей 13-летнюю девочку вечером 17 сентября в посёлке Дрожжино. Об этом журналистам рассказала глава пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (часть 1 статьи 118 УК РФ).

"В результате оперативных мероприятий сотрудниками полиции был установлен хозяин собаки, он опрошен. Им оказался местный житель 1958 года рождения", — заявила Петрова, добавив, что пострадавшей девочке назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, что вечером 17 сентября в Московской области овчарка напала на 13-летнюю девочку и покусала её. Хозяин не смог удержать поводок. Пока очевидцы пытались помочь пострадавшей, мужчина вместе с питомцем понаблюдал за происходящим некоторое время, а затем развернулся и ушёл. В результате девочку госпитализировали со множественными рваными ранами.