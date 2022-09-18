В Подмосковье овчарка сорвалась с поводка и напала на 13-летнюю школьницу
В Московской области овчарка напала на 13-летнюю девочку и покусала её. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.
Момент нападения овчарки на девочку в Подмосковье. Видео © VK / Бутово Парк 2. Дрожжино. Южная. Новое шоссе
Инцидент случился вечером 17 сентября в посёлке Дрожжино Ленинского городского округа. На кадрах видно, как овчарка сорвалась и побежала к девочке. Хозяин не смог удержать поводок, и собака напала на школьницу. Пока очевидцы пытались помочь пострадавшей, мужчина вместе с питомцем понаблюдал за происходящим некоторое время, а затем развернулся и ушёл. В результате девочку госпитализировали с множественными рваными ранами. Делом занимается Видновская городская прокуратура, по результатам проверки будут приняты соответствующие меры.
Ранее в Приморье дальневосточный леопард пытался напасть на человека. Животное попало на видео, когда находилось во дворе дома в селе Красный Яр. Но на этом приключения хищника не закончились. Он также воровал собак в Приморском крае.
Кадр из видео VK / Бутово Парк 2. Дрожжино. Южная. Новое шоссе