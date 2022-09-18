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18 сентября, 09:43

В Подмосковье овчарка сорвалась с поводка и напала на 13-летнюю школьницу

В Московской области овчарка напала на 13-летнюю девочку и покусала её. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Момент нападения овчарки на девочку в Подмосковье. Видео © VK / Бутово Парк 2. Дрожжино. Южная. Новое шоссе

Инцидент случился вечером 17 сентября в посёлке Дрожжино Ленинского городского округа. На кадрах видно, как овчарка сорвалась и побежала к девочке. Хозяин не смог удержать поводок, и собака напала на школьницу. Пока очевидцы пытались помочь пострадавшей, мужчина вместе с питомцем понаблюдал за происходящим некоторое время, а затем развернулся и ушёл. В результате девочку госпитализировали с множественными рваными ранами. Делом занимается Видновская городская прокуратура, по результатам проверки будут приняты соответствующие меры.

В Сызрани стая собак напала на детей недалеко от жилых домов

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Кадр из видео VK / Бутово Парк 2. Дрожжино. Южная. Новое шоссе

Светлана Оперук

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