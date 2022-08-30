В Сызрани стая собак напала на детей недалеко от жилых домов

Стая бездомных собак напала на четверых детей недалеко от жилых домов в Сызрани. По данному факту начата проверка, сообщили в пресс-службе Управления Следственного комитета РФ по Самарской области.

Как пишет ведомство, всё произошло 29 августа в вечернее время на проспекте 50 лет Октября. На четверых детей в возрасте от 10 до 14 лет на огороженной территории недостроенного здания набросились животные, в результате два мальчика госпитализированы с укушенными ранами ног, двое других после амбулаторного лечения направлены домой.

Кроме СК проверку также начала прокуратура региона. В рамках мероприятий будет дана оценка действиям чиновников и организации, ответственных за отлов безнадзорных животных. Также будет проверено соблюдение требований об ограничении доступа на строящийся объект.