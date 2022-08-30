Школьники в Японии могут играть в видеоигры не более одного часа в день

В Японии признали конституционным постановление Администрации префектуры Кагава о том, что дети могут играть в компьютерные игры не более одного часа в день. Об этом решении Окружного суда города Такамацу пишет агентство Kyodo.

Иск с требованием признать постановление нарушением права на стремление к счастью, прописанное в 13-й статье Основного закона, весной 2020 года подал вместе с матерью 19-летний местный житель, который на тот момент был старшеклассником. По его мнению, подобное решение не имело научного обоснования. Парень требовал компенсацию в размере 1,6 миллиона иен (около 11,5 тысячи долларов), однако суд требование не удовлетворил.

В решении инстанция сослалась на Всемирную организацию здравоохранения, признавшую игровую зависимость заболеванием. Таким образом, школьники младших классов не могут играть в видеоигры более часа в день, причём после девяти вечера это делать запрещено. Старшеклассникам позволено играть не больше часа до десяти вечера. При этом на каникулах время увеличивается лишь до полутора часов в день. Следить за выполнением требований должны родители, однако никаких штрафов за нарушение запрета не предполагается.