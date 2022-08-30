Боррель назвал очень плохой ситуацию на Украине и призвал оказать Киеву военную помощь
Ситуация на Украине в настоящий момент плохая, стране необходима военная помощь Европы. Такое заявление сделал глава евродипломатии Жозеп Боррель по прибытии на неформальную встречу министров обороны Евросоюза в Праге.
"Ситуация остаётся очень плохой. Украине нужна наша помощь, и мы продолжим её предоставлять в виде военных средств; министры также обсудят идею создания высокопоставленной миссии для подготовки украинской армии", — сказал он.
Боррель добавил, что встреча глав министерств обороны стран ЕС носит неформальный характер, в связи с чем на ней не будут приниматься окончательные решения. При этом глава евродипломатии надеется на предварительный консенсус по помощи и миссии. По его словам, министры на встрече рассмотрят возможность укрепления оборонно-промышленного комплекса и наращивания совместных закупок ввиду сокращения резервов вооружений членов сообщества из-за больших объёмов помощи Украине.
А сегодня, 30 августа, главы МИД стран ЕС намерены остановить соглашение с Россией о визах. Однако глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что полный запрет на выдачу виз россиянам не получит поддержки в ЕС. По его словам, необходим более избирательный подход к решению этого вопроса.
Twitter / Josep Borrell Fontelles