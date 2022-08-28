Главы МИД стран ЕС во вторник намерены остановить соглашение с Россией о визах
Главы министерств иностранных дел европейских государств намерены приостановить действие об упрощении визового режима между Россией и Евросоюзом, сообщает издание Financial Times со ссылкой на неназванный источник.
Сообщается, что заседание по этому вопросу намечено на ближайший вторник, 30 августа. Встреча должна пройти в Праге.
Разговоры о визовых ограничениях для россиян начались в Евросоюзе после соответствующего предложения президента Украины Владимира Зеленского. Однако идею поддержали не все. Против выступили Германия, Швеция, сам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и даже Госдеп США. Тем временем позицию запрета поддержала Чехия, а Эстония пошла на опережение и уже перестала впускать россиян с визами, но только с теми, которые сама же и выдавала. Также приём заявлений на выдачу "шенгенов" сократит Финляндия.
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