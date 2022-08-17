Посольство Финляндии в РФ разъяснило, как с 1 сентября будут выдаваться визы

Уже с 1 сентября текущего года финские визовые центры в два раза сократят приём заявлений на выдачу шенгенских виз россиянам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Посольство Финляндии в РФ.

"С 1 сентября в день будет доступно 500 временных интервалов. 20% из них будут для туристических виз и 80% [для виз] по другим причинам. При необходимости квоты могут быть изменены для обеспечения функциональности системы и предотвращения неправомерного использования", — указано в сообщении.

В диппредставительстве добавили, что на сегодняшний день в РФ в среднем регистрируется она тысяча заявок в день. Преимущественно речь идёт о туристических визах.