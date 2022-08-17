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17 августа, 15:45

Посольство Финляндии в РФ разъяснило, как с 1 сентября будут выдаваться визы

С 1 сентября россиянам будут доступны 20% временных интервалов в финских визовых центрах

Уже с 1 сентября текущего года финские визовые центры в два раза сократят приём заявлений на выдачу шенгенских виз россиянам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Посольство Финляндии в РФ.

"С 1 сентября в день будет доступно 500 временных интервалов. 20% из них будут для туристических виз и 80% [для виз] по другим причинам. При необходимости квоты могут быть изменены для обеспечения функциональности системы и предотвращения неправомерного использования", — указано в сообщении.

В диппредставительстве добавили, что на сегодняшний день в РФ в среднем регистрируется она тысяча заявок в день. Преимущественно речь идёт о туристических визах.

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Ранее Лайф сообщал, что в Эстонии захотели запретить въезд россиянам с любыми "шенгенами". Как отметил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу, данная мера не противоречит законам ЕС. В пример он привёл пандемию коронавируса, когда европейские страны закрыли въезд для граждан других государств.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова

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