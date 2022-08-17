На русалку надели кокошник: Лайф узнал новое название кофеен Starbucks

Флагманская кофейня будет расположена в центре Москвы на Новом Арбате, 11, её открытие запланировано уже на завтра, 18 августа. Как сообщал ранее Пинский, она станет местом для знакомств, где гости смогут выбирать цвета стаканчиков с кофе, которые будут отображать их семейное положение.