На русалку надели кокошник: Лайф узнал новое название кофеен Starbucks
Бывшая сеть кофеен Starbucks переименована в Stars Coffee
Сеть бывших кофеен Starbucks, которые выкупили рэпер Тимати и ресторатор Антон Пинский, начнёт работу под названием Stars Сoffee. Фото с новыми вывесками опубликовал телеграм-канал SHOT.
Флагманская кофейня будет расположена в центре Москвы на Новом Арбате, 11, её открытие запланировано уже на завтра, 18 августа. Как сообщал ранее Пинский, она станет местом для знакомств, где гости смогут выбирать цвета стаканчиков с кофе, которые будут отображать их семейное положение.
Ранее Лайф писал, что бизнес-партнёр Тимати решил запатентовать несколько названий для ребрендинга Starbucks. Для выбора названия кафе он предложил три товарных знака: Stars Pinskiy Coffee, Stars Kanokov Coffee и Stars Coffee.
Telegram / SHOT