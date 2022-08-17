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17 августа, 15:32

На русалку надели кокошник: Лайф узнал новое название кофеен Starbucks

Бывшая сеть кофеен Starbucks переименована в Stars Coffee

Сеть бывших кофеен Starbucks, которые выкупили рэпер Тимати и ресторатор Антон Пинский, начнёт работу под названием Stars Сoffee. Фото с новыми вывесками опубликовал телеграм-канал SHOT.

  • Stars Сoffee перед открытием на Новом Арбате. Фото © Telegram / SHOT
    Stars Сoffee перед открытием на Новом Арбате. Фото © Telegram / SHOT
  • Stars Сoffee перед открытием на Новом Арбате. Фото © Telegram / SHOT
    Stars Сoffee перед открытием на Новом Арбате. Фото © Telegram / SHOT
  • Stars Сoffee перед открытием на Новом Арбате. Фото © Telegram / SHOT
    Stars Сoffee перед открытием на Новом Арбате. Фото © Telegram / SHOT

Stars Сoffee перед открытием на Новом Арбате. Фото © Telegram / SHOT

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Флагманская кофейня будет расположена в центре Москвы на Новом Арбате, 11, её открытие запланировано уже на завтра, 18 августа. Как сообщал ранее Пинский, она станет местом для знакомств, где гости смогут выбирать цвета стаканчиков с кофе, которые будут отображать их семейное положение.

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Ранее Лайф писал, что бизнес-партнёр Тимати решил запатентовать несколько названий для ребрендинга Starbucks. Для выбора названия кафе он предложил три товарных знака: Stars Pinskiy Coffee, Stars Kanokov Coffee и Stars Coffee.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Ирина Фальке

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