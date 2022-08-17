В Энергодаре задержали двух наводчиков артиллерии ВСУ

В Энергодаре Запорожской области правоохранители задержали двух наводчиков артиллерии украинских войск. Как сообщили в региональном МВД, оба злоумышленника работали на атомной электростанции.

"За международный терроризм (наводка артиллерии на крупнейшую в Европе атомную станцию) им теперь грозит от 10 лет до пожизненного. Будет время подумать об опасности, которой они подвергли своих друзей, сослуживцев, знакомых, земляков и всю Восточную Европу", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что задержанные пытались оправдаться тем, что они якобы не интересовались политикой и не могли подумать, что их действия повлекут столь серьёзные последствия.