Свыше двух тонн каши планируют приготовить на московском фестивале "Русское поле"

Свыше двух тонн каши планируют приготовить в рамках фольклорного фестиваля "Русское поле", который пройдёт в московском музее-заповеднике Коломенское 27 августа. Как сообщает kp.ru, на торжественное мероприятие прибудут участники из Турции, Узбекистана и Белоруссии.

"Все за два года соскучились по фестивалю. Будем очень рады принять наших участников наконец-то в Москве", — рассказала глава Оргкомитета фестиваля Маргарита Железнова.

Ожидается, что на такое событие приедут почти две тысячи человек из 49 регионов нашей страны. Они смогут, в частности, поучаствовать в конкурсах, изучить народные промыслы и попробовать традиционные русские блюда.