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17 августа, 15:11

Свыше двух тонн каши планируют приготовить на московском фестивале "Русское поле"

Свыше двух тонн каши планируют приготовить в рамках фольклорного фестиваля "Русское поле", который пройдёт в московском музее-заповеднике Коломенское 27 августа. Как сообщает kp.ru, на торжественное мероприятие прибудут участники из Турции, Узбекистана и Белоруссии.

"Все за два года соскучились по фестивалю. Будем очень рады принять наших участников наконец-то в Москве", — рассказала глава Оргкомитета фестиваля Маргарита Железнова.

Ожидается, что на такое событие приедут почти две тысячи человек из 49 регионов нашей страны. Они смогут, в частности, поучаствовать в конкурсах, изучить народные промыслы и попробовать традиционные русские блюда.

Институт развития интернета поддержит участников медиа-проектов фестиваля "Таврида.АРТ"

Институт развития интернета поддержит участников медиа-проектов фестиваля "Таврида.АРТ"

Ранее Лайф писал, что в Крыму на фестивале патриотической песни в рамках фестиваля "Таврида-АРТ" заслуженные артисты Республики Крым, резиденты "Тавриды" и победители международных конкурсов исполнили песни о любви к Родине. А завершился фестиваль вальсом флайбордистов и прибытием "Херсонеса" с алыми парусами.

Обложка ©

Pixabay

Никита Осипов
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